Rynek baterii łazienkowych zawsze był bardzo "czuły" na trendy wzornicze. Kiedy zatem w łazienkowych trendach zapanowały matowa czerń, metale szlachetne i żywe barwy, producenci armatury odpowiedzieli natychmiast.

Producenci armatury łazienkowej w pewnym sensie przyzwyczaili nas już do tego, że to właśnie w tym segmencie możemy się spodziewać eksperymentów i nowinek wzorniczych. Na dowód tego wystarczy choćby wspomnieć prezentowane w tym roku zestawy prysznicowe marki Gessi, Hi-Fi, które swoim wyglądem do złuszenia imitowały zestaw dźwiękowy w stylu retro czy to, co od lat firma Hansgrohe oferuje konsumentom w ramach manufaktury Axor i we współpracy z największymi ikonami światowego wzornictwa. Nie zaskakuje zatem fakt, że najnowsze tendencje wzornicze, jak mat, czerń, żywe kolory czy odcienie złota znajdują odzwierciedlenie właśnie w wykończeniach baterii łazienkowych.

Na pierwszym planie w tym sezonie jest oczywiście czerń, zwłaszcza w matowym wykończeniu. Prawdziwe zatrzęsienie czarnych produktów w macie mogliśmy oglądać chociażby na tegorocznych targach ISH, a trend obejmował nie tylko baterie, ale również ceramikę sanitarną, meble łazienkowe czy kabiny prysznicowe. Armaturę w czarnym, matowym wykończeniu (i podobnych odcieniach grafitu czy chociażby ciekawej wariacji na temat chromu – jego czarnej wersji) mają w swojej ofercie zarówno zagraniczni, jak i rodzimi producenci, marki z segmentu premium i economy – rynek zdecydowanie zareagował na modę na czerń. Wielu producentów – w swoistej odpowiedzi na dominację czerni – wprowadziło do swojej oferty armaturę w białych matowych wykończeniach. Wreszcie również, po kilkuletnich zapowiedziach firm z branży łazienkowej, jesteśmy świadkami pojawienia się żywszych kolorów w łazienkach. Wśród barwnych propozycji producentów armatury znajdziemy m.in. baterie w całości kolorowe (tutaj wspomnieć można chociażby wykończenia z serii Fashion marki Dornbracht, dostępne w różnych matowych wersjach kolorystycznych) lub też z kolorowymi uchwytami, jak te z linii Colori Del Mondo proponowane przez markę Ritmonio.

Oczywiście w dalszym ciągu oferta producentów obejmuje również metaliczne wykończenia. Alternatywą dla powszechnego chromu są różnorodne odcienie złota (ciepłe tonacje Rosegold czy Warm Sunset oferują marki Oras/Hansa oraz Grohe), a także miedź, bronz, nikiel czy stal nierdzewna. Występują one zarówno w błyszczącej wersji polerowanej, jak i wykończeniu matowym. Popularnym wyborem są również wykończenia szczotkowane (w tej wersji spotkać możemy również sam chrom) nadające armaturze surowy charakter.

Artykuł opublikowany w wydaniu 2/2019 magazynu branżowego Łazienka.